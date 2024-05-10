التاج الملكي وشعار الجامعة العرربية .. تدشين شعار “قمّة البحرين”

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شعار اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة في دورته الثالثة والثلاثين، والمزمع أن تستضيفه مملكة البحرين الخميس المقبل.

وجمع شعار القمّة بين شعار مملكة البحرين «شعار التاج الملكي» باللون الذهبي، وشعار جامعة الدول العربية، وكُتب أسفل الشعار «قمّة البحرين».

ونُشرت يافطات حملت الشعار الجديد في عدد من شوارع وطرقات المملكة.

ويأتي تدشين الشعار وسط الاستعدادت الكبيرة التي أجرتها المملكة بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستضافة القمّة العربية والاجتماعات التحضيرية المصاحبة لها.

تدشين شعار «قمّة البحرين»

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شعار اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة في دورته الثالثة والثلاثين، والمزمع أن تستضيفه مملكة البحرين الخميس المقبل.

وجمع شعار القمّة بين شعار مملكة البحرين «شعار التاج الملكي» باللون الذهبي، وشعار جامعة الدول العربية، وكُتب أسفل الشعار «قمّة البحرين».

ونُشرت يافطات حملت الشعار الجديد في عدد من شوارع وطرقات المملكة.

ويأتي تدشين الشعار وسط الاستعدادت الكبيرة التي أجرتها المملكة بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستضافة القمّة العربية والاجتماعات التحضيرية المصاحبة لها.