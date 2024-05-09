ميركاتو ناري.. الخطيب يحدد صفقات الأهلي الجديدة عقب نهائي أفريقيا

مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية 2024، واستعداد الأندية لتحديد احتياجاتها، وكذلك حسم ملف الراحلين لتدعيم الصفوف بغيرهم من اللاعبين، يظهر اسم النادي الأهلي، كأحد أكثر الأندية المهتمة بتدعيم صفوف الفريق، ليتناسب مع مشاركته في العديد من البطولات المحلية والقارية.

الأهلي يستعد لميركاتو ناري

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن بطل القرن يستعد لخوض ميركاتو ناري، حيث من المقرر أن يعقد رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، اجتماعا مع لجنة التخطيط بالنادي لحسم ملف الراحلين، ووضع تخطيط جديد في اختيار اللاعبين.

الخطيب

وأجل الخطيب تلك الخطوة إلى ما بعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابًا وإيابًا أمام الترجي التونسي.

3 لاعبين في كل مركز

أضاف المصدر، أن النادي الأهلي سيتبع سياسة تخطيط جديدة في انتقاء اللاعبين، وهي تحديد 3 لاعبين في كل مركز، على أن يكون جميعهم من العناصر الشابة، وعدم جلب اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة والمتقدمة في السن.

موديست

كريم الدبيس

وكشف المصدر عن اسمين وضعهما كولر على رأس قائمة الراحلين، وهما كريم الدبيس وانتوني موديست، لعدم حاجة الفريق لهما.

البروفة الأخيرة لنهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهه نظيره بلدية المحلة في الجولة الـ22 ببطولة الدورى الممتاز، ممنيًا النفس بحصد نقاط جديدة من البلدية وتعزيز مركزه في الدوري، مع العلم أنه متأخر في عدد المباريات بنحو 4 مباريات عن المتصدر بيراميدز.

وتعد مباراة بلدية المحلة بالنسبة للأهلي بمثابة البروفة الأخيرة، التي يطمح خلالها بطل القرن للاستعداد قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.