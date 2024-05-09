عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية|صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الخميس، بالمقر بالبابوي بالقاهرة، صاحبا القداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كليكيا الكبير، بأنطلياس، لبنان، والوفد المرافق لكلٍ منهما.

يأتي هذا اللقاء تمهيدًا لاجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط، التي تعقد بالقاهرة في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات تحضيرية للقاء من قبل وفود الكنائس الثلاث أعضاء اللجنة الدائمة، حيث يتولى الدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين كنائس الشرق الأوسط، سكرتارية اللقاء.

البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس بطريرك أنطاكية بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية كنائس الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

موضوعات متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم.. ماذا قال عنها البابا تواضروس؟

أدخل المسيحية إلى مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد استشهاد مارمرقس الرسول|قصة حياته

ترشيحاتنا

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

برلماني: مطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وموقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

خدمات مميزة بوحدات المرور الإلكترونية

ما هو أجر التبكير لصلاة الجمعة.. وما حكم التخلف عنها 3 جمع؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

من العراق.. استهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضي المحتلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركاتو ناري.. الخطيب يحدد صفقات الأهلي الجديدة عقب نهائي أفريقيا

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

مبهر وخيالي.. نسرين طافش بفستان يثير الجدل

الليلة حلوة.. روبي بأربع إطلالات صيفية

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-