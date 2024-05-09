اهتمام صيني بالاستثمارات في الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية بمصر

تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات المختلفة لزيادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، واتخذت الحكومة عدة إجراءات لتعميق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وطرح مزيد من الفرص الاستثمارية علي المستثمرين المحليين والأجانب.

وكانت الصين من الدولة الساعية لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الاستثمارات الصينية في مصر من 500 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار، و تجاوزت نسبة الزيادة 100% في العشر السنوات الماضية، بحسب آخر إحصائية للسفارة الصينية في مصر.

اهتمام حكومي بالاستثمار في مصر

وعلي المستوى الحكومي تهتم الصين من خلال وحدة الإشراف والمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بعدة قطاعات صناعية في مصر.

وكشف تان زجون رئيس وحدة الإشراف والمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين خلال لقائه مع وزير قطاع الأعمال العام المصري عن إمكانية التباحث خلال الفترة المقبلة بين الوحدة والشركات التابعة للوزارة حول مشروعات وفرص استثمارية متاحة.

وتمتلك الوحدة وتدير101 شركة عامة تعمل في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية بحجم أصول 12 تريليون دولار، وإجمالي دخل سنوي 360 مليار دولار.

وأكد المسؤول الصيني، أن بلاده مهتمة بالاستثمار في الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والفنادق ، وكذلك تبادل الخبرات حول تحسين الإدارة للشركات العامة.