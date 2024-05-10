بدون أوفر برايس.. أسعار بي واي دي F3 "الأرخص في مصر"

تعتبر السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ارخص سيارة صينية بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث يتم تقديمها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبأسعار تبدأ من 590 ألف جنيه، بعد اختفاء ظاهرة الأوفر برايس والتخفيضات الأخيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية.

تعتمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على واجهة أمامية حادة الشكل، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية سعة 360 لترا، مع مقصورة داخلية تتسع لـ 5 أفراد.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 1490 مم للارتفاع، و170 مم لارتفاع السيارة عن الارض فيما يسمى الـ"خلوص"، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4533 مم، وعرض كلي يبلغ 1705 مم.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتضم السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 باقة من التجهيزات منها، جنوط، اضاءة LED، مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم، عدد 4 زجاج كهربائي، زجاج خلفي مظلل، عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتضم السيارة بي واي دي F3 عجلة قيادة باور ستيرنج، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، بقوة إجمالية قدرها 108 أحصنة و145 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 5 غيارات للفئة الأولى "مانيوال" وآخر أوتوماتيكي الاداء.

بي واي دي F3 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 590 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 680 ألف جنيه.