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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صرخاتها أنقذتها.. زوج يطعن زوجته وسط الشارع بالعمرانية

صدى البلد

شهدت منطقة العمرانية حادثا مروعا وسط الشارع بعد تشاجر زوجين وقيام الزوج بتسديد طعنة لصدر زوجته سقطت على إثرها غارقة في دمائها. 

تلقت مديرية امن الجيزة أخطارا بوقوع حادث طعن وسط الشارع بمنطقة العمرانية، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

أشارت التحريات إلى أنه أثناء سير سيدة وزوجها ويبدو حدوث خلاف بينهما فاجئها الزوج عندما اخرج سلاح ابيض من بين طيات ملابسه وغرسه في صدرها وسط صرخاتها واستغاثاتها بالمارة الذين نجحوا في ابعاده عنها والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة. 

نقلت سيارة الإسعاف الزوجة المصابة إلى المستشفى في حالة سيئة وتم اقتياد الزوج الى قسم الشرطة لاستجوابه حول دوافع الجريمة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

العمرانية تشاجر زوجين طعنة

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