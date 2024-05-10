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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن الباذنجان في الفرن

صدى البلد

يحتاج الصيف الى وصفات سهلة وبسيطة.. ولذلك نقدم طريقة عمل طاجن الباذنجان في الفرن.

المقادير
3 حبات باذنجان كبيرة
زيت للقلي أو الشوي

لتحضير صوص المرق:

3 حبات طماطم مفرومة
3 فص ثوم مفروم
ملح حسب الذوق
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة كمون
¾ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
رشة فلفل أحمر حار
½ ملعقة صغيرة زنجبيل
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

لتحضير الحشوة:
1 كيلو لحمة مفرومة
1 حبة فلفل رومي مقطع مكعبات
1 حبة بطاطس كبيرة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم
رشة فلفل أحمر حار
1 فص ثوم مفروم
ملح حسب الذوق
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
¾ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة زنجبيل
¾ ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير
_نقشر البطاطا ونقطعها ونسلقها ثم نصفيها ونهرسها ونضعها جانباً .

_نقطع الباذنجان شرائح طولية ثم نضع القليل من الزيت في مقلاة ونقلي الشرائح من الطرفين أو يمكن وضعها في الفرن حتى تنضج .

_نقطع الفلفل الرومي مكعبات ثم نشويها في الفرن حتى تصبح طرية .

_نضع في الطاجن كلاً من زيت الزيتون والثوم ونحرك قليلاً .

_نقشر الطماطم ونقطعها ونضعها في الطاجن ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والكركم والزنجبيل والبابريكا والفلفل الحار والبقدونس ثم نترك المكونات على نار متوسطة إلى هادئة ونغطيها .

_أثناء ذلك نحضر الحشوة فنضع في وعاء كلاً من اللحمة والفلفل المشوي والبطاطا المهروسة والبقدونس والثوم والملح والفلفل الأسود والحار والبابريكا والزنجبيل والكمون والكركم ونعجن المكونات حتى تمتزج جيداً .

_نحضر من الحشوة أصابع صغيرة ثم نضع كلاً منها في شرائح الباذنجان ونلفها .

_بعد أن يغلي صوص الطماطم نهرسه جيداً ونغطي الطاجن ونتركه على نار هادئة حتى يتسبك جيداً .

_بعدها نرتب لفائف الباذنجان المحشية في الصوص ونغطي الطاجن ونتركها تغلي معاً على نار هادئة وبذلك يكون طاجن الباذنجان جاهزاً للتقديم.

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