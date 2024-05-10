يحتاج الصيف الى وصفات سهلة وبسيطة.. ولذلك نقدم طريقة عمل طاجن الباذنجان في الفرن.
المقادير
3 حبات باذنجان كبيرة
زيت للقلي أو الشوي
لتحضير صوص المرق:
3 حبات طماطم مفرومة
3 فص ثوم مفروم
ملح حسب الذوق
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة كمون
¾ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
رشة فلفل أحمر حار
½ ملعقة صغيرة زنجبيل
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
لتحضير الحشوة:
1 كيلو لحمة مفرومة
1 حبة فلفل رومي مقطع مكعبات
1 حبة بطاطس كبيرة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم
رشة فلفل أحمر حار
1 فص ثوم مفروم
ملح حسب الذوق
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
¾ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة زنجبيل
¾ ملعقة صغيرة بابريكا
طريقة التحضير
_نقشر البطاطا ونقطعها ونسلقها ثم نصفيها ونهرسها ونضعها جانباً .
_نقطع الباذنجان شرائح طولية ثم نضع القليل من الزيت في مقلاة ونقلي الشرائح من الطرفين أو يمكن وضعها في الفرن حتى تنضج .
_نقطع الفلفل الرومي مكعبات ثم نشويها في الفرن حتى تصبح طرية .
_نضع في الطاجن كلاً من زيت الزيتون والثوم ونحرك قليلاً .
_نقشر الطماطم ونقطعها ونضعها في الطاجن ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والكركم والزنجبيل والبابريكا والفلفل الحار والبقدونس ثم نترك المكونات على نار متوسطة إلى هادئة ونغطيها .
_أثناء ذلك نحضر الحشوة فنضع في وعاء كلاً من اللحمة والفلفل المشوي والبطاطا المهروسة والبقدونس والثوم والملح والفلفل الأسود والحار والبابريكا والزنجبيل والكمون والكركم ونعجن المكونات حتى تمتزج جيداً .
_نحضر من الحشوة أصابع صغيرة ثم نضع كلاً منها في شرائح الباذنجان ونلفها .
_بعد أن يغلي صوص الطماطم نهرسه جيداً ونغطي الطاجن ونتركه على نار هادئة حتى يتسبك جيداً .
_بعدها نرتب لفائف الباذنجان المحشية في الصوص ونغطي الطاجن ونتركها تغلي معاً على نار هادئة وبذلك يكون طاجن الباذنجان جاهزاً للتقديم.