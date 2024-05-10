يحتاج الصيف الى وصفات سهلة وبسيطة.. ولذلك نقدم طريقة عمل طاجن الباذنجان في الفرن.

المقادير

3 حبات باذنجان كبيرة

زيت للقلي أو الشوي

لتحضير صوص المرق:

3 حبات طماطم مفرومة

3 فص ثوم مفروم

ملح حسب الذوق

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

¾ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

رشة فلفل أحمر حار

½ ملعقة صغيرة زنجبيل

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

لتحضير الحشوة:

1 كيلو لحمة مفرومة

1 حبة فلفل رومي مقطع مكعبات

1 حبة بطاطس كبيرة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

رشة فلفل أحمر حار

1 فص ثوم مفروم

ملح حسب الذوق

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¾ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة زنجبيل

¾ ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير

_نقشر البطاطا ونقطعها ونسلقها ثم نصفيها ونهرسها ونضعها جانباً .

_نقطع الباذنجان شرائح طولية ثم نضع القليل من الزيت في مقلاة ونقلي الشرائح من الطرفين أو يمكن وضعها في الفرن حتى تنضج .

_نقطع الفلفل الرومي مكعبات ثم نشويها في الفرن حتى تصبح طرية .

_نضع في الطاجن كلاً من زيت الزيتون والثوم ونحرك قليلاً .

_نقشر الطماطم ونقطعها ونضعها في الطاجن ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والكركم والزنجبيل والبابريكا والفلفل الحار والبقدونس ثم نترك المكونات على نار متوسطة إلى هادئة ونغطيها .

_أثناء ذلك نحضر الحشوة فنضع في وعاء كلاً من اللحمة والفلفل المشوي والبطاطا المهروسة والبقدونس والثوم والملح والفلفل الأسود والحار والبابريكا والزنجبيل والكمون والكركم ونعجن المكونات حتى تمتزج جيداً .

_نحضر من الحشوة أصابع صغيرة ثم نضع كلاً منها في شرائح الباذنجان ونلفها .

_بعد أن يغلي صوص الطماطم نهرسه جيداً ونغطي الطاجن ونتركه على نار هادئة حتى يتسبك جيداً .

_بعدها نرتب لفائف الباذنجان المحشية في الصوص ونغطي الطاجن ونتركها تغلي معاً على نار هادئة وبذلك يكون طاجن الباذنجان جاهزاً للتقديم.