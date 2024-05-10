يوم كبيس بالإسكندرية.. اندلاع حريقين وإزالة عقار يمثل خطورة داهمة على المواطنين

شهدت الإسكندرية يومًا عصيبًا حيث اندلع حريقين بأحد مخازن شركة أدوية، والأخر بورشة الحرفيين، فيما أزال حي الجمرك عقار آيل للسقوط لأنه يمثل خطورة داهمة على المواطنين.

ففي شرقي الإسكندرية، أخمدت قوات الحماية المدنية حريق نشب داخل مخزن بشركة أدوية بمنطقة العوايد التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية بمنطقة العوايد بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ والدفع بعدد من المعدات للسيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة

حريق بأحد مخازن شركة أدوية

وفي سياق متصل، أصيب شخص في حريق اندلع بمنطقة الحرفيين بمنطقة كرموز، غربي الإسكندرية، وذلك داخل ورشة دوكو، مما أدى إلى التهامها بالكامل، وهو الحريق الثاني بالإسكندرية في يوم واحد.

وبدأت الواقعة عندما تلقي قسم شرطة كرموز من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بورشة دوكو بمدينة الحرفيين بجوار الموقف الجديد.

وعلى الفور، انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من المعاينة نشوب حريق بورشة دوكو سيارات ببابين وسقف جمالون ملك المدعو "علي.ع.ف"، 50 عامًا، مقيم غيط العنب بمنطقة كرموز.

أسفر الحريق عن إصابة مالك الورشة بحروق في اليد وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتهام النيران لمحتويات الورشة بالكامل وسيارة ملاكي ملك المدعو "ع.ص.ع".

وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق، فيما تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب تسرب غاز مع وصول لهب مكشوف داخل الورشة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، أزالت الأجهزة المعنية بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، عقار شارع 11 عبد الله أفندي، وسط الإسكندرية، لخطورته الداهمة على المواطنين.

وكانت غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغا بوجود أجزاء آيلة إلى السقوط في الشارع المشار إليه، وبالفحص والمعاينة تبين أن العقار قديم وتم إصدار قرار إزالة بشأنه.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إن العقار مخالف ومكون من 3 طوابق وخال من السكان، وصادر له قرار إزالة حفاظًا على أرواح المواطنين، وقام عمال الحي بهدمه، نظرًا لاحتمالية سقوط أجزاء منه وخطورته الداهمة على المواطنين والمارة.

جرى وضع كردون أمني حول العقار للحفاظ على حياة المارة وعدم القرب من مكان الإزالة، فيما يتم رفع مخلفات الهدم.



