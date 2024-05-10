عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

بإمكانيات خارقة
بإمكانيات خارقة لن تجعلك تندم على شرائها .. اختار ما بينهم

أعلنت شركة شارب عن إصدارها لجهازين جديدان بميزات عصرية وهما جهاز  Aquos R9 و Aquos Wish 4 وكلاهما سيتم إصداره رسميا في اليابان .

ووفقا لموقع gsmarena يتميز كلا الهاتفين وبتصميمات عصرية، حيث يأتي هاتف Aquos R9 مزود بكاميرا وبثلاث مستشعرات  وبدقة قدرها 50 ميجابكسل .

ويحتوي هاتف Aquos R9 بكاميرا خلفية مزدوجة وبعدسة رئيسية وبدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر بقياس قدره 1/1.55 بوصة وبعدسة لايكا هيكتور وفتحة عدسة قدرها f/1.9، وذلك إلى جانب عدسة فائقة الاتساع وبدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2 ومجال رؤية قدره 122 درجة، وبالإضافة إلى كاميرا أمامية وبدقة قدرها 50 ميجابكسل ومع فتحة عدسة قدرها f/2.2.

أما عن شاشة هاتف Aquos R9 فقد وزودت بشاشة من نوع Pro IGZO OLED و بقياس يصل قدره 6.5 إلى بوصات وبدقة قدرها 1080×2340 بكسلًا ومع معدل تحديث قدره 240 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 1500 شمعة في المتر المربع

ويحتوي هاتف Aquos R9 على مكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos.

وعلى عكس الهواتف السابقة المزودة بشرائح كوالكوم الرائدة، فإن Aquos R9 يأتي مع مجموعة شرائح Snapdragon 7+ Gen 3 من الفئة المتوسطة وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، ويحتوي بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير. وأضافت شارب أيضًا معايير IP68 و MIL-STD-810H لمقاومة الماء والغبار.

وقد  زود هاتف Aquos Wish 4 بشاشة من نوع IPS LCD وبقياس قدره 6.6 بوصات وبدقة قدرها 720×1612 بكسلًا ومجموعة الشرائح Dimensity 700 والتي تعد مدعومة بذاكرة وصول عشوائي وبسعة قدرها يصل إلى 4 جيجابايت وبمساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت.

ويعمل هاتف Aquos R9 هاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، وذلك إلى جانب بطارية وبسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، وهو حاصل على معايير IP68 و MIL-STD-810H مثل Aquos R9.

 

جهاز Aquos R9 Aquos Wish 4 هاتف Aquos R9 كاميرا خلفية مزدوجة هاتف Aquos Wish 4 أندرويد 14 Aquos R9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية.. تفاصيل

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

للفئة المتوسطة..نوكيا تطرح Moto G Stylus 5G بإمكانيات مبهرة وسعر على قد الأيد

أخبار التكنولوجيا| Apple تطلق تحفة جديدة من iPad بسعر مخفض وبسيط للغاية.. أحدث وأفضل موبايل Oppo للشباب

للفئة المتوسطة ومحدودي الدخل.. أفضل هواتف بإمكانيات لا مثيل لها

بسعر مش هتلاقيه وإمكانيات ستبهرك .. هاتف Nokia 3210

بسعر زهيد بميزات جديدة ستبهرك..آبل تكشف عن قلمها الجديد Apple Pencil Pro

تنافس ساعات أبل وبسعر أرخص بكثير.. ساعة هواوي Huawei Watch Fit 3

بسعر لن تتوقعه وإمكانيات ستبهرك .. أبل تعلن عن أجهزة iPad 10

يسحق الجميع وبميزات مذهلة هتبهرك.. هاتف جوجل بكسل 8a

ترشيحاتنا

مكشوف وقصير .. شاهد إطلالات اليسا بألبوم أنا سكتين يثير السوشيال ميديا

لماذا أودعت المحكمة المتهم بجريمة الطفلة جانيت مستشفى العباسية.. تفاصيل

أغرب ظاهرة.. نيران تتطاير في الهواء من دون توقف| فيديو

دعاء أول جمعة من ذي القعدة..كلمتان نبويتان من رددهما غفر جميع ذنبه

يوسف حمدي: الزمالك سيواجه نهضة بركان والتحكيم..وغياب "شلبي" مؤثر

عماد الدين حسين: مجهودات مصر لوقف العدوان نالت إشادات دولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

استشاري صدر يفجر مفاجأة عن مضاعفات لقاح "الأسترازينيكا"

طريقة عمل طاجن الباذنجان في الفرن

بعد أنباء رجوعهم.. صور تجمع ياسمين عبد العزيز والعوضي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-