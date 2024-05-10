بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

أعلنت شركة شارب عن إصدارها لجهازين جديدان بميزات عصرية وهما جهاز Aquos R9 و Aquos Wish 4 وكلاهما سيتم إصداره رسميا في اليابان .

ووفقا لموقع gsmarena يتميز كلا الهاتفين وبتصميمات عصرية، حيث يأتي هاتف Aquos R9 مزود بكاميرا وبثلاث مستشعرات وبدقة قدرها 50 ميجابكسل .

ويحتوي هاتف Aquos R9 بكاميرا خلفية مزدوجة وبعدسة رئيسية وبدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر بقياس قدره 1/1.55 بوصة وبعدسة لايكا هيكتور وفتحة عدسة قدرها f/1.9، وذلك إلى جانب عدسة فائقة الاتساع وبدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2 ومجال رؤية قدره 122 درجة، وبالإضافة إلى كاميرا أمامية وبدقة قدرها 50 ميجابكسل ومع فتحة عدسة قدرها f/2.2.

أما عن شاشة هاتف Aquos R9 فقد وزودت بشاشة من نوع Pro IGZO OLED و بقياس يصل قدره 6.5 إلى بوصات وبدقة قدرها 1080×2340 بكسلًا ومع معدل تحديث قدره 240 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 1500 شمعة في المتر المربع

ويحتوي هاتف Aquos R9 على مكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos.

وعلى عكس الهواتف السابقة المزودة بشرائح كوالكوم الرائدة، فإن Aquos R9 يأتي مع مجموعة شرائح Snapdragon 7+ Gen 3 من الفئة المتوسطة وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، ويحتوي بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير. وأضافت شارب أيضًا معايير IP68 و MIL-STD-810H لمقاومة الماء والغبار.

وقد زود هاتف Aquos Wish 4 بشاشة من نوع IPS LCD وبقياس قدره 6.6 بوصات وبدقة قدرها 720×1612 بكسلًا ومجموعة الشرائح Dimensity 700 والتي تعد مدعومة بذاكرة وصول عشوائي وبسعة قدرها يصل إلى 4 جيجابايت وبمساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت.

ويعمل هاتف Aquos R9 هاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، وذلك إلى جانب بطارية وبسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، وهو حاصل على معايير IP68 و MIL-STD-810H مثل Aquos R9.