ضبط كمية من مخدر الحشيش مع راكب فرنسي في مطار الغردقة.. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسي مدير الادارة من ضبط كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين ألمانيا اشتبه حسن فتحى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فرنسي الجنسية الجنسية قادم من مطار فرانكفورت - ألماني أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة البحيرى فتحى مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه.



وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قام بتكليف شنوده عبداللطيف مأمور الجمرك بتفتيشه وتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش مخبأة بداخل حقائبه فى مكان يصعب الوصول إليه .

وقام بالجرد والتحريز سامي جمال ومحمود أحمد خميس ومحمود صلاح بحضور محمد محمد حسين بالأمن الجمركي .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

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