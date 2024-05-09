تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي أزمة حسين الشحات والشيبي وتأخر النادي الأهلي في تقديم شكري لجنة الانضباط.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: ‏أعتقد قرار التحرك وإخطار الفيفا تأخر 5 شهور خلى الناس تتمادى بزيادة ".



قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، منذ قليل، حجز قضية نجم النادي الأهلي «حسين الشحات» لاتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي «محمد الشيبي» لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم، للنطق بالحكم فى جلسة 30 مايو الجاري وترافع المستشارين اشرف عبد العزيز ومحمد رشوان خلال الجلسة عن اللاعب حسين الشحات وقدما مذكرة بأسباب قوية ومدعومة بالمستندات تؤكد براءته وحصل صدي البلد علي نص مذكرة الدفاع والتي جاءت كالآتي :

أولاً :- نلتمس وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 .