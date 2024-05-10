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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الناس بتضحك علينا| رد فعل ناري من شوبير بشأن أزمة الشحات والشيبي

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

علق الإعلامي أحمد شوبير ، علي تطورات أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد تصعيد لاعب السماوي الواقعة للمحكمة المدنية.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكرة ينتظر رد من الاتحاد الدولي، لحسم قضية الشحات والشيبي، وممكن يكون رد فيفا بأنه أمر داخلي ويعتمد على اللوائح الداخلية الخاصة بالاتحاد المصري".

وأضاف "يا جماعة هو مفيش رجل رشيد، الناس بتضحك علينا، في الأخر يعني إيه اللي هيحصل غرامة، حبس مع إيقاف التنفيذ، حبس شهر.


وتابع "عيب والله العظيم الناس بتضحك علينا، الأمر ميبقاش بالشكل الصعب ده، أنا بقول من الأخر الصلح خير".

 

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