لتقديم طلبات التصالح.. إقبال ملحوظ للمواطنين على المركز التكنولوجي بحي شرق الإسكندرية





تابع اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، توافد المواطنين على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء ، وذلك من خلال تواجده طوال اليوم بالمركز ، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.



ولفت رئيس حي شرق أن هناك إقبالا ملحوظا من المواطنين منذ بدء تطبيق القانون الجديد للتصالح، مؤكدا على أن كافة المسئولين والمختصين عن ملف التصالح بالحي ، يقومون بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء ، وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر ، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون .

وأضاف حبيب ، أنه تم وضع بنرات إرشادية وملصقات داخل وخارج المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوب، بالإضافة إلى قيام عدد من المسئولين عن هذا الملف بتقديم شرح وافي للمواطنين عن كافة المستندات المطلوبة وكيفية استخراجها ، لافتا إلى أنه نظرا للإقبال الملحوظ من المواطنين ، تم تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين داخل وخارج المركز .