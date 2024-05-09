بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

حرص المطرب صابر الرباعي على توجيه رسالة للفنان محمد عبده بعد تعرضه للسرطان أثناء حواره مع صدى البلد.



وقال صابر الرباعي: أتمني لفنان العرب محمد عبده الشفاء العاجل وأنا عارف أن شخصيته قوة شخصيته أكيد هيتخطى المحنة اللى هتكون لحظية جدا، ويرجع للساحة الفنية عن قريب ونحتفل بالشفاء وبنجاحاته المستمرة.

طرح منذ قليل المطرب صابر الرباعي أحدث أغانيه بعنوان “الباشا” والتى تعتبر أولى أغاني صابر الرباعي فى موسم الصيف الحالى.

ومن المفترض ان تكون هذه الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد والذى يستعد لطرحه خلال موسم الصيف ويخوض به تجربة الإنتاج لأول مرة.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد أبو نعمه والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

وقال الفنان صابر الرباعي عن " الباشا ":-هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغير مود الأغاني التي اقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الاغنية حتي تتناسب مع الشارع المصري واثق ان الاغنية ستنال اعجاب الكثيرين.

وتقول كلمات الأغنية: -

الباشا أبو ورده في خده بيمسي علي الحلوين

ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين

من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات

ده جمال واصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات

الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود

سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود

