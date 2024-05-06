عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني شاكر يوجه رساله دعم لـ محمد عبده بعد إصابته بالسرطان

صدى البلد

وجه الفنان هاني شاكر رسالة دعم للفنان السعودي محمد عبده عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان.

وشارك هاني شاكر صورة برفقة الفنان محمد عبده، وعلق عليها قائلًا: "صديقي وأخي العزيز فنان العرب محمد عبده ادعوا الله ان يتم لك الشفاء العاجل وان تعود إلينا وإلي أسرتك وكل جمهورك في الوطن العربي سالمًا”.


محمد عبده :


أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان.

كشف عن ذلك في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

كشف محمد عبده عن إصابته بالسرطان من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد عبده، أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج فى باريس.

انهالت رسائل الدعم والمساندة على عبده من قبل جمهوره ومحبيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

محمد عبده، الملقب بـ "فنان العرب"، هو مغنٍ وملحن سعودي مشهور ولد في 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. يُعدّ من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، وله مسيرة فنية حافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من ستة عقود.

هاني شاكر محمد عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

ترشيحاتنا

تقارير: طيران الاحتلال يشن غارات قوية شرق رفح مع تقدم محدود للدبابات

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

لمدة 24 ساعة.. منتخب مصر يخاطب كاف رسميا لتأجيل مباراة غينيا

أبو الغيط: مناورات إسرائيل تشير لنواياها السيئة رغم قبول حماس لشروط الهدنة

مجلس الحرب الإسرائيلي: قرار بالإجماع على استمرار عملية رفح

جزاء الحب العفيف.. أمين الفتوى: من حب فكتم فمات فهو شهيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

احذر التسمم الممبارى عند تناول الفسيخ

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ