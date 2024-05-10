‎شقيق الراحل العامري فاروق: كان عايش في رجل الناس زي ما بيقولو

قال خالد فاروق، شقيق الراحل العامري فاروق، إن العامري كان شخصية استثنائية من صغر سنه وكان منضبط في الحياة وحد ربنا خاصة بأخلاقيات عالية جدا ورغم أنه كان يعمل فترات كبيرة ورجل جاد جدا في الحياة في القوانين و اللوائح وأشياء من هذا القبيل إلا أنه كان قلبه يتسع الجميع "كان عايش في رجل الناس".



‎وأوضح خالد، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "mbcمصر"، أن لا يسمح لنفسه بأي تجاوز لا يحب القعاد في قاعده بها الخروج عن النص، مضيفا أن عندما كان طفل كان لا يحب المزاح الكثير.

‎واستكمل خالد، أن كان عنده مشكلة كبيرة "كان بيجي على نفسه كتير جدا وكان من صغره كتير جدا وبينام من ٣ - ٤ ساعات في اليوم" مضيفا أنه عندما تخرج من بحرية كان يعمل في البحر ، هو قبطان بحري ومحدش كتير يعرف الكلام ده.



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