العاهل الأردني: لا بد أن نظل صامدين في وجه الفوضى ونعمل للسلام العالمي

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن "الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هي الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

هجوم إسرائيل على إيران انتهاك للقانون الدولي وسيادتها

شدد الملك خلال مؤتمر صحفي على أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران يُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي وتعديًا على السيادة الوطنية"، محذرًا من أن مثل هذه التحركات ستؤدي إلى "تصعيد خطير وزيادة في التوتر الإقليمي".

الأردن يواصل التنسيق لوقف التصعيد

أوضح الملك عبد الله أن المملكة "تواصل جهودها وتنسيقها الإقليمي والدولي من أجل الوصول إلى تهدئة شاملة"، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتفادي مزيد من التصعيد.

الأردن لن يكون طرفًا في أي صراع

وجدّد العاهل الأردني تأكيده على موقف بلاده الثابت بأن "الأردن لن يكون ساحة لحرب أو صراع إقليمي"، مشددًا على ضرورة حماية استقرار المملكة والمنطقة.

وقال الملك: "العالم اليوم ينحدر بسرعة خطيرة، وإنسانيتنا وقيمنا تتأثر بهذا المسار و لا بد أن نظل صامدين في وجه الفوضى ونعمل من أجل السلام العالمي".