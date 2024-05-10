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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حل مشكلات الإسكان الاجتماعى بالفرعيات يتصدر لقاء نقيب المهندسين ومي عبد الحميد

لقاء نقيب المهندسين
لقاء نقيب المهندسين ومي عبد الحميد

التقى المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، الخميس، بالدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لبحث حل مشكلات بعض النقابات الفرعية الخاصة بالإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك في حضور الدكتور المهندس ناصر رضوان خالد بمركز بحوث الإسكان والبناء، وعضو مجلس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة،  والمهندس محمد سعد عسران- عضو مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة، والمهندس طاهر يوسف- عضو مجلس النقابة الفرعية بالأقصر.

أكد نقيب المهندسين ضرورة تضافر الجهود بين نقابة المهندسين وصندوق الإسكان الاجتماعي لحل المشكلات العالقة للإسكان الاجتماعي في بعض النقابات الفرعية.

من جانبها أبدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد الاستعداد للتعاون وتذليل كافة العوائق أمام المهندسين، من أجل الوصول لتسوية تلك المشكلات.

كما ناقش نقيب المهندسين، والوفد النقابي المرافق له خلال الاجتماع بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

أسفر اللقاء عن الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يخدم الصالح العام، ويحقق مصالح المهندسين.

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