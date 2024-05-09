من العراق.. استهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق إستهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضي المحتلــــة مساء اليوم الخميس بواسطة الطيران مسيّر.

وأكدت المقاومة العراقية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وأشارت الي ان ذاك الهجوم ياتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً اهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ



واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق منصة لوياثان الغازية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسيّر

وفي وقت سابق؛ فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق إستهداف قاعدة اليفالط الصهيونية بالاراضي المحتلــــة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت في بيان لها علي ان المقاومة الإسلامية مستمرة في دكّ معاقل الأعداء .

وكانت المليشيات المسلحة في العراق اعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في بئر السبع بواسطة الطائرات المسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة نيفاتيم الصهيونية في بئر السبع بأراضينا المحتلة فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسير"