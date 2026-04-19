أول ظهور لـ وسام أبوعلي بالعكاز بعد إصابته بالرباط الصليبي

أعلن وسام أبو علي، مهاجم منتخب فلسطين ونادي كولومبوس كرو الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب إصابة أخرى في غضروف الركبة اليمنى.

وظهر وسام أبو علي عبر حسابه على موقع «إنستجرام» وهو يستخدم العكاز، قبل سفره خلال الساعات المقبلة لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي.

وسام أبو علي يعلن تفاصيل إصابته

من جانبه، كتب وسام أبو علي عبر «إنستجرام»: «تحدٍ جديد علي مواجهته.. للأسف تعرضت لقطع في الرباط الصليبي والغضروف أمس، لكنها مجرد عقبة جديدة للعودة بشكل أقوى».

وأضاف: «لقد تجاوزت العديد من الصعوبات خلال مسيرتي وهناك منظور لا يجب أن ننساه، وهو أنه مهما مررنا به، فهناك دائمًا من يعاني أكثر أود أن أستغل هذه اللحظة لأتذكر كل إخوتي وأخواتي حول العالم، وكل الأطفال الذين لم يُمنحوا حتى فرصة الاختيار بين الحياة والموت.. هذا هو المعنى الحقيقي للمعاناة».

وتابع: «لذلك، فهذه الإصابة ليست سوى مطب صغير في الطريق الله لديه حكمة في كل شيء سأعود أقوى من قبل، وأنا الآن متحمس لبدء رحلة العودة، مع أحبائي إلى جانبي، شكرا لكل زملائي والجهاز الفني والأطباء الذين قدموا لي الدعم في هذا الوقت الصعب أمس، الله يبتلي أقوى جنوده والحمد لله».

