نادي كولومبوس كرو يكشف عن تطورات جديدة بشأن إصابة وسام أبو علي

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي، إصابة النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، في الرباط الصليبي وغضروف الركبة

قال نادي كولومبس كرو الأمريكي في بيان رسمي عبر حسابه علي فيسبوك: " بعد إجراء فحوصات طبية إضافية أمس، أكد نادي كولومبوس كرو إصابة المهاجم وسام أبو علي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف الهلالي في ركبته اليمنى، وسيخضع أبو علي لعملية جراحية وسيغيب عن بقية موسم 2026 ".

وتعرض المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس كرو الحالي والأهلي السابق، لإصابة قوية في الركبة، خلال مواجهة ناديه مع نظيره أورلاندو سيتي، التي أقيمت فجر اليوم.

وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

كشف وسام أبوعلي، مهاجم نادي كولومبوس كرو الأمريكي ولاعب الأهلي السابق، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، خلال مواجهة فريقه أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وكتب وسام ابو علي عبر حسابه علي"انستجرام" تحدٍ جديد يجب التغلب عليه – للأسف تعرضتُ لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف أمس. لكنه مجرد تحدٍ جديد في مسيرتي، وسأعود منه أقوى بإذن الله. لقد واجهتُ العديد من الصعوبات خلال حياتي المهنية وتجاوزتها، وأؤمن أن كل ما نمر به له حكمة، وأنه مهما كانت الظروف، فهناك دائمًا من يعاني أكثر في هذا العالم.

وتابع "أود أن أغتنم هذه اللحظة لأتذكر جميع إخواني وأخواتي حول العالم، وكل الأطفال الذين يواجهون ظروفًا صعبة، والذين قد لا يُمنحون حتى خيار الحياة أو الموت. هذه هي المعاناة الحقيقية، ولذلك أعتبر ما أمرّ به مجرد عثرة بسيطة في الطريق. الله له حكمة في كل شيء.

واختتم" سأعود أقوى من قبل، وأنا متحمس لبدء رحلة العودة، وبجانبي من أحب، شكرًا لجميع زملائي في الفريق، وللطاقم الإداري والطبي على دعمهم لي في هذه الفترة الصعبة.

واضطر وسام أبو علي لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 35، حيث تم نقله على نقالة وسط حالة تأثر واضحة، إذ غطى وجهه بيده وبدا عليه البكاء، ليحل بدلاً منه اللاعب الأمريكي الشاب طه حبرون.

يذكر أن وسام أبو علي قد سبق وأن انضم إلى كولومبوس كرو في صيف 2025 قادمًا من الأهلي مقابل 7.5 مليون دولار أمريكي، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الفلسطينيين في الدوري الأمريكي ويستمر في صناعة الفارق على المستوى الدولي.