الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمانيون يُشيدون بتوجيهات السيسي لتسريع إنجاز «حياة كريمة»: تحسّن ملموس في الخدمات والبنية التحتية

محمد الشعراوي

أشاد نواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» خلال العام الجاري.

وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا.

قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المحافظات.

وأضاف عبد النبي في تصريحات خاصة أن المبادرة نجحت بالفعل في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين من خلال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد أن التركيز على الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجاري سيُمهّد للانتقال السلس إلى المرحلة الثانية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مشروعات البنية التحتية.

وأشار إلى أن البرلمان يدعم بقوة هذه التوجهات، ويعمل على تذليل أي عقبات تشريعية أو رقابية لضمان استمرار تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة.

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بإنهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة خلال العام الجاري تمثل دفعة قوية لاستكمال مسيرة التنمية في القرى المصرية.

وأوضح في تصريحات خاصة أن المبادرة تُجسد مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأضاف أن الالتزام بسرعة التنفيذ يعكس كفاءة مؤسسات الدولة في إدارة المشروعات الكبرى، ويُبرز أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الأولى سيكون حافزا قويًا لاستكمال باقي مراحل المشروع بنفس الزخم، بما يحقق تطلعات المواطنين في حياة أفضل.

وشدّد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، على أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة خلال العام الجاري تعكس التزام واضح من الدولة بالارتقاء بمستوى المعيشة في القرى الأكثر احتيجا.

وأوضح في تصريحات خاصة أن هذه المبادرة تُعد من أبرز المشروعات التنموية الشاملة، نظرا لما تستهدفه من تطوير متكامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والمناطق الحضرية.

وأضاف أن الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المحدد من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إنجاز المشروعات القومية الكبرى.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لضمان استمرار نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية على المدى البعيد.

