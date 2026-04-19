الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من ثقب في الأذن إلى تنازل رسمي .. كواليس أزمة مدرب السباحة بقصر النيل

رنا أشرف

شهدت منطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة حالة من الجدل، عقب ضبط الأجهزة الأمنية لـ مدرب سباحة، على خلفية اتهامه بالتعدي على أحد المتدربين داخل نادٍ رياضي، ما أسفر عن إصابته بثقب في طبلة الأذن، وفقاً لما أفادت به التحريات الأولية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، للوقوف على حقيقة ما حدث، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ثقب بـ الأذن .. تفاصيل مثيرة في حادث قصر النيل

وفي سياق متصل، قالت والدة أحد المتدربين في المجموعة، في تصريحات خاصة، إنها ترغب في توضيح ما جرى في ظل حالة الجدل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض ما يُنشر لا يعكس الصورة الكاملة للواقعة.

تنازل عن المحضر بعد توضيح الملابسات بين الأطراف

وأوضحت أن الطفل كان يبدي بعض السلوك غير المنضبط أثناء التدريب، ما دفع مدرب الفريق إلى اتخاذ قرار بإبعاده مؤقتاً، مشيرة إلى أن والدة الطفل تدخلت لاحقاً وطلبت من المدرب التعامل معه بحزم لضبط سلوكه داخل التدريب.

وأضافت أن المدرب أعاد الطفل إلى الحصة التدريبية، إلا أنه لم يلتزم بالتعليمات أثناء التمرين، ما أدى إلى محاولة لفت انتباهه باستخدام أداة تدريب (زعنفة)، مؤكدة أن ذلك أسفر عن إصابة غير مقصودة في الأذن.

وتابعت أن والدة الطفل قامت في البداية بتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تتنازل عنه لاحقاً بعد مناقشات وتوضيح الملابسات بين الأطراف المعنية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المدرب يتمتع بسمعة طيبة بين أولياء الأمور والمتدربين، مشيرة إلى أن الواقعة قد تكون نتيجة سوء فهم وتوتر لحظي داخل التدريب.

