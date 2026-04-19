سعر الذهب اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في مصر.. استقرار نسبي وترقب لتحركات السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي، وسط متابعة مستمرة لتحركات السوق العالمية، التي تظل العامل الرئيسي في تحديد اتجاهات المعدن النفيس، خاصة في ظل تأثيرات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

* عيار 24: نحو 8182 جنيهًا

* عيار 21: نحو 7160 جنيهًا

* عيار 18: نحو 6137 جنيهًا

* عيار 14: نحو 4773 جنيهًا

* الجنيه الذهب: نحو 57280 جنيهًا

تأثيرات السوق العالمية على الأسعار

وتظل أسعار الذهب محليًا مرتبطة بشكل وثيق بحركة الأسواق العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تلعب هذه العوامل دورًا مباشرًا في تحديد السعر داخل السوق المصري.

وكان الذهب قد سجل ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومًا بصعود الأسعار عالميًا، بالإضافة إلى تحركات سعر الدولار، وهو ما انعكس على زيادة الأسعار محليًا.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، خاصة في ظل التوترات الأخيرة، والتي قد تدفع أسعار الذهب لمواصلة الارتفاع، باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات.

وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصاعد، خاصة إذا استمرت الضغوط العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

يُشار إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة والضريبة، كما أنها قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق.