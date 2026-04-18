برلماني: حياة كريمة نموذج فعال لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بإنهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة خلال العام الجاري تمثل دفعة قوية لاستكمال مسيرة التنمية في القرى المصرية.

وأوضح في تصريحات خاصة أن المبادرة تُجسد مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأضاف أن الالتزام بسرعة التنفيذ يعكس كفاءة مؤسسات الدولة في إدارة المشروعات الكبرى، ويُبرز أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الأولى سيكون حافزا قويًا لاستكمال باقي مراحل المشروع بنفس الزخم، بما يحقق تطلعات المواطنين في حياة أفضل.