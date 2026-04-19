وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
أحمد شوبير: كامويش من أفضل لاعبي الأهلي في المران مؤخرًا
رئيس الضرائب: مصر انتقلت لنموذج الإدارة الضريبة الشريكة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن ديجيش: ضغط المباريات على الحكام قرار غير مدروس ويؤثر بدنيًا ونفسيًا

ايمن ديجيش
ايمن ديجيش
محمد بدران

انتقد الحكم الدولي السابق أيمن دجيش نظام تعيينات الحكام في المسابقات المحلية، مؤكدًا وجود تكرار غير مبرر في إسناد المباريات لبعض الحكام، دون مراعاة الظروف البدنية والنفسية المناسبة لهم.

وقال دجيش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ملف تعيينات الحكام يحتاج إلى دراسة دقيقة وشاملة، تضمن وضع كل حكم في ظروف مناسبة لإدارة المباريات، مع ضرورة إعادة النظر في آلية الاختيار بما يحقق العدالة ويحافظ على كفاءة الأداء التحكيمي.

وأشار إلى تكليف الحكم هيثم الشريف من محافظة سوهاج بمهمتين متتاليتين، حيث تم تعيينه اليوم مساعدًا لحكم تقنية الفيديو (VAR) في مباراة بين وادي دجلة والبنك الأهلي، على أن يتم تكليفه غدًا حكمًا رابعًا في مباراة الجونة والإسماعيلي، متسائلًا عن جدوى هذا الضغط الناتج عن التنقل والإجهاد خلال يومين متتاليين.

وأضاف أن هذا النوع من الجدولة قد يؤثر على الجاهزية البدنية والذهنية للحكام، مشيرًا إلى أن الحكم الرابع يجب أن يكون في حالة تركيز كاملة تحسبًا لأي ظروف داخل المباراة، لافتًا إلى حالة الحكم مصطفى الشهدي ومتمنيًا له الشفاء والعافية.

واعتبر دجيش أن تكرار مثل هذه القرارات يعكس، بحسب وصفه، عشوائية في إدارة ملف التعيينات، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد ينعكس سلبًا على مستوى التحكيم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل للحكام المصريين، متمنيًا لهم التوفيق، ومطالبًا بإعادة تنظيم منظومة التعيينات بشكل أكثر احترافية ودقة.

ايمن ديجيش الحكم الدولي السابق لجنة الحكام مباريات الدوري المصري الممتاز

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

مهرجان هوليوود للفيلم العربي

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم

رشا مهدي

رشا مهدي: مسلسل اللون الأزرق تمتع بخصوصية وتفرد عن باقي أعمال رمضان

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد