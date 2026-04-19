أيمن ديجيش: ضغط المباريات على الحكام قرار غير مدروس ويؤثر بدنيًا ونفسيًا

انتقد الحكم الدولي السابق أيمن دجيش نظام تعيينات الحكام في المسابقات المحلية، مؤكدًا وجود تكرار غير مبرر في إسناد المباريات لبعض الحكام، دون مراعاة الظروف البدنية والنفسية المناسبة لهم.

وقال دجيش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ملف تعيينات الحكام يحتاج إلى دراسة دقيقة وشاملة، تضمن وضع كل حكم في ظروف مناسبة لإدارة المباريات، مع ضرورة إعادة النظر في آلية الاختيار بما يحقق العدالة ويحافظ على كفاءة الأداء التحكيمي.

وأشار إلى تكليف الحكم هيثم الشريف من محافظة سوهاج بمهمتين متتاليتين، حيث تم تعيينه اليوم مساعدًا لحكم تقنية الفيديو (VAR) في مباراة بين وادي دجلة والبنك الأهلي، على أن يتم تكليفه غدًا حكمًا رابعًا في مباراة الجونة والإسماعيلي، متسائلًا عن جدوى هذا الضغط الناتج عن التنقل والإجهاد خلال يومين متتاليين.

وأضاف أن هذا النوع من الجدولة قد يؤثر على الجاهزية البدنية والذهنية للحكام، مشيرًا إلى أن الحكم الرابع يجب أن يكون في حالة تركيز كاملة تحسبًا لأي ظروف داخل المباراة، لافتًا إلى حالة الحكم مصطفى الشهدي ومتمنيًا له الشفاء والعافية.

واعتبر دجيش أن تكرار مثل هذه القرارات يعكس، بحسب وصفه، عشوائية في إدارة ملف التعيينات، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد ينعكس سلبًا على مستوى التحكيم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل للحكام المصريين، متمنيًا لهم التوفيق، ومطالبًا بإعادة تنظيم منظومة التعيينات بشكل أكثر احترافية ودقة.