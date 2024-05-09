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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هتسهل عليك كتير.. ميزة جديدة تقدمها جوجل لمستخدمي آيفون طال انتظارها..فما هي؟

حتسهل علبيك كتير
حتسهل علبيك كتير .. ميزة جديدة تقدمها شركة جوجل لمستخدمي آيف

ميزة جديدة تقدمها شركة جوجل وهي خدمة  Circle to Search وهي عبارة عن مجموعة من الإيماءات المميزة   والتي تتيح للمستخدمين القيام  بالبحث من أي مكان وذلك عبر أجهزتهم وعن طريق القيام بوضع دائرة أو تحديد ما هو مطلوب بالفعل  أو القيام بالخربشة أو النقر، مما يسهل القيام بالتعامل مع بحث جوجل من أي شاشة.

على الجانب الآخر لم يكن هناك خيار مماثل متاح لمستخدمي آيفون، إذ إن شركة جوجل لا تتحكم في نظام التشغيل iOS كما تفعل مع أندرويد.

وللتغلب على هذه المشكلة، تستخدم شركة جوجل الآن زر الإجراء من قبل آبل وذلك عبر أجهزة آيفون 15 برو ذلك للتمكين من القيام بطريقة سريعة للقيام بالبحث بصريًا عن أي شيء عبر شاشتك وذلك بضغطة زر واحدة فقط.

وفي السياق نفسه لم يعد زر الإجراء بمنزلة مفتاح لقيام بضبط الرنين وخاصية الوضع الصامت فقط، بل يتيح للمستخدمين القيام بتخصيص وظيفة الزر الجانبي لجهاز آيفون وذلك فقًا لاحتياجاتهم، إذ يمكن تهيئته لتشغيل الكاميرا والقيام بترجمة محادثة وتمكين وضع التركيز وتشغيل المصباح والمزيد.

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على الجانب الآخر  يمكن للمستخدمين القيام بتعيين اختصار خاص لزر الإجراء وذلك لبدء مهمة أخرى، وهي بدء جلسة صوتية لروبوت الدردشة ChatGPT.

وقد قامت الشركة باختصارًا يتيح لمستخدمي آيفون القيام ببدء البحث المرئي عبر Google Lens.

ويوفر تطبيق شركة جوجل لنظام التشغيل iOS طريقة لاستخدام Google Lens وذلك للبحث المرئي، مع أن إضافة الاختصار قد تسهل بدء البحث بعض الإيماءة البسيطة، على غرار أندرويد.

وقد يحتاج مستخدمو آيفون إلى القيام بتثبيت تطبيق جوجل وذلك لنظام التشغيل iOS، ومن ثم القيام بمحاولة تنزيل الاختصار وتعيينه لزر الإجراء وذلك من إعدادات iOS.

على الجانب الآخر قد يحاكي هذا الاختصار ميزة Circle to Search، مع أنه يستخدم Google Lens عبر أجهزة آيفون.

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