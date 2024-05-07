أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة..بسعر بسيط جدا

أعلنت شركة سامسونج بشكل رسمي في 2023 عن هاتفها الـ Samsung Galaxy A34 5G واهتمت سامسونج بتصميم الهاتف ليكون شبيه بهواتفها الرائدة كما تم استخدام معالج من ميدياتيك Dimensity 1080 داعم لشبكات الجيل الخامس مع شاشة سوبر اموليد كبيرة 120 هيرتز مع بطارية 5000 مللي أمبير.



مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 5G :-



يدعم الهاتف خاصية الـ NFC .

الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل تحديث 120Hz مع أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب .

يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 أو 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية .

يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 1080 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MC4 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف الـ Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية مع مثبت بصري OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 480 إطار في الثانية الواحدة .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الـ One UI 5.1 .

يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الفضي الملون وباللون الأخضر وباللون البنفسجي .

سعر هاتف Samsung Galaxy A34 5G :-



في مصر يبلغ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A34 5G حوالي 13700 جنيه وفقا للموقع الرسمي لشركة سامسونج.