‏FLiRT | متحور كورونا جديد يهدد العالم.. وفئات أكثر عرضة للإصابة لهذا السبب.. تفاصيل

متحور كورونا الجديد.. في تحذير جديد لصحة سكان العالم، خرج بعض العلماء ليحذروا من فيروس كورونا الجديد والذي سوف ينتشر بسرعة كبيرة، لتثير تلك الأنباء مخاوف عدة بين الجميع، وتساءلوا عن مدي خطورة متحور كورونا الجديد ومدي اختلافه عن كوفيد 19.

فيروس كورونا الجديد

ووفقًا لأستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة بافلو جاكوبس والذي يدعي توماس روسو، فإنه يوجد متغير جديد ويحمل اسم "FLiRT"، والذي يعد إحدى سلالات فيروس كورونا ولكنه الأكثر انتشارًا منه، ويستهدف فيروس كورونا الجديد فئات بعينها حيث تكون عرضة للخطر الأكبر.

ومنذ ظهور فيروس كورونا وعلي مر سلالاته المختلفة، يستهدف فيروس كورونا كبار السن بسبب ضعف جهازهم المناعي، مع أصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب ضعف الجهاز المناعي بشكل عام، والذي يأتي من ضمنهم الأطفال في مرحلة النمو.

الفئة الأكثر عرضة لفيروس كورونا الجديد

وبحسب تصريحات توماس روسو، فإن المتحور الجديد لفيروس كورونا والذي يسمي "FLiRT"، يستهدف بشكل كبير الحالات المتعافية من إصابة فيروس كورونا في وقت سابق، وينتشر هذا الفيروس الجديد بشكل كبير بسبب حرارة الجو، وأطلق بعض العلماء علي عام 2024 "العام الأشد حرارة".

وعقب توماس، أن فيروس كورونا الجديد من المتوقع أن ينتشر بشكل جيد في أشهر الصيف، أو عندما يكون الجو حارًا ومع تجمع العديد من الأفراد في الداخل في أماكن سيئة التهوية ومكيفة الهواء، وتم اكتشاف بعض الحالات بالفعل في أمريكا.

أعراض متحور كورونا الجديد FLiRT

ووفقًا للعملاء، فإن أعراض متحور كورونا الجديد FLiRT، تشبه إلى حد كبير أعراض سلالات كورونا السابقة، ولكن قد تكون أعراض كورونا الجديد أكثر حدة، ومنها ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ، سعال جاف أو سعال مصحوب بمخاط، والشعور بصعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر.

كما تأتي من أعراض متحور كورونا الجديد FLiRT، الشعور بالتعب الشديد وفقدان الطاقة، الشعور بألم في العضلات والمفاصل، الشعور بصداع وألم في الرأس، فقدان حاسة التذوق أو الشم، الشعور بألم أو التهاب في الحلق، الإسهال، والغثيان أو القيء.

الوقاية من متحور كورونا الجديد FLiRT

أما عن طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد FLiRT، فإن كافة العلماء والأطباء اجمعوا علي أن وقاية المتحورات تشمل الاهتمام بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين باستمرار، إلى جانب ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، خاصة مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المتحور الجديد.

ويجب البقاء في المنزل عند الشعور بأي تعب أو حمى، من أجل تفادي نقل العدوى أولًا والراحة ثانيًا، مع ارتداء الكمامات والبقاء في أماكن بتهوية جيدة وتنظيف البيوت والمكاتب بشكل مستمر واستخدام الكحول.

لقاح أسترازينيكا

وفي سياق متصل، اعترفت "أسترازينيكا" لأول مرة بأن لقاحها يمكن أن يؤدي في حالات نادرة جدًا إلى حدوث تخثرات دموية خطيرة تسمى "TTS"، وهو اختصار لمتلازمة نقص الصفائح مع تكوُّن الجلطات، والتي أدت إلى قيام عدد من الأشخاص بمقاضاة الشركة، حيث يطالبون بتعويضات قد تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

وردّت "أسترازينيكا" بتأكيد على سلامة لقاحها والتأكيد على ندرة حدوث مثل هذه الحالات، وأقرت الشركة بوجود احتمالية لحدوث TTS، مما دفع بالشركة إلى تحسين إجراءات التحذير والمتابعة لدى تقديم اللقاح.

وفي هذا السياق، علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على أنباء سحب شركة أسترازينيكا لقاحات كورونا من جميع أنحاء العالم، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" علي قناة "mbc مصر".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: "معروف منذ عام 2021 أن تجلط الدم عرض جانبي من أعراض لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا، وجميع الدراسات أكدت أن الإصابة بتجلط الدم بسبب لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا تظهر بعد 19 يوما من تلقي اللقاح".

وأوضح: "لم ترد إلينا من أي جهة صحية في العالم أو من هيئة الدواء المصرية توصية بشأن عدم استخدام لقاح أسترازينيكا، ومصر لم تستورد أي لقاحات لفيروس كورونا منذ أكثر من عام وذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة".