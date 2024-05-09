عمرو الورداني: لو زوجك حاسس إنه "نجم" امدحيه كثير

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أن "زواج النجوم"، نوع منتشر هذه الفترة نتيجة العديد من المدخلات التى حدثت، لافتا إلى الزواج أصبح مركبا، بسبب الأنا وتضخيم الذات.

وأضاف أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "فى ناس كثيرة عندها ظروف تنشئة معينة فلم يتم استثماره أو مدحه بالقدر الكافي، فى ناس عندها موهبة لكنه عنده مشكلة لو لم تسلط عليه الأضواء فى أى جلسة حتى لو بين أصدقاء".

وأوضح: "زواج النجوم، وهو إن شخص بيكون عاوز يشعرك بإنه نعمة، وعاوز تحس إن حياتك كلها الاهتمام به، والمشكلة إن حد من الزوجين يحس إنه محور الزواج، والأصعب إنهم يحسوا إنهم الاثنين نجوم، ده أنا اللى مخلى الزواج له معنى أنا فلان أو أنا فلانة، طول الوقت هو شاعر إنه نجم".

وتابع: "زواج النجوم تتفاقم مشاكله لما يحاسب الطرف التانى إنه لا يمدحه أو لا يعطيه قدره، وهو ليست حالة إضطرابيه لكنه تمنع من الاستمتاع بالحياة الزوجية، فكثرة مدحه هى السبب فيما وصلت إليه حالته، لو واحدة عندها زوجها حاسس إنه نجم لو معرفش تتعامل معها هتحصل مشكلة، فالحل السريع إنها تغرقه فى المديح".