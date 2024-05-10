خبير أسواق مال: ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع.. فيديو

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الخميس، ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب والعرب والمصريين، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية بلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات مستوى 1.758 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 18.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية.. فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.6 مليار جنيه.

واضافت رمسيس ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05 % ليصل إلى مستوى 26003.16 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.13 % ليصل إلى مستوى 5785.37 نقطة، فيما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.02 % ليصل إلى مستوى 8253.69 نقطة.