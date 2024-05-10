عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 10-5-2024

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18بيع 2,640 شراء 2,657
عيار 14بيع 2,053 شراء 2,067
عيار 12بيع 1,760 شراء 1,771
الاونصةبيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهببيع 24,640 شراء 24,800
الكيلوبيع 3,520,000 شراء 3,542,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب مباشر ايجيبت جولد برايس

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي التي صدرت اليوم، عن ارتفاع سعر الذهب العالمي بنسبة 4% خلال شهر أبريل لينهي الشهر عند المستوى 2307 دولارات للأونصة، ليشير مجلس الذهب العالمي أن الذهب قد ارتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق خلال شهر أبريل ولكنه شهد تراجع بحلول نهاية الشهر.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلي أن الداعم الرئيسي لارتفاع الذهب خلال شهر أبريل المنقضي بسبب عمليات شراء البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك المركزي الصيني بالإضافة إلى مشتريات التجزئة في الصين. 

وفي أبريل 2024 اشترى بنك الشعب الصيني 60 ألف أونصة وفقًا للبيانات الرسمية، وهذا يمثل انخفاضًا من 160 ألف أونصة في مارس و390 ألف أونصة في فبراير في ظل خطة زيادة الاحتياطي من الذهب لديه.

وعلق تحليل جولد بيليون علي البيانات الجديدة من مجلس الذهب العالمي بأنها جاءت متناسبة مع الأحداث التي شهدها شهر أبريل، فخلال الشهر شهد الشرق الأوسط توترات كبيرة دفعت الذهب إلي أعلى مستوى عند 2431 دولار لأول مرة في التاريخ بعد هجوم متبادل بين إسرائيل وإيران.

تراجع المخاوف من تنامي الأحداث في الشرق الأوسط ساهم في أن يفقد الذهب قمته التاريخية ويتراجع بصورة سريعة مع هدوء وتيرة الأحداث ليعود الذهب بعدها لمراقبة حركة مستقبل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد المؤثر الأكثر قوة علي الذهب

اليوم تصدر أولى البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي وهي طلبات اعانات البطالة الأسبوعية، والذي من المتوقع أن تظهر ارتفاع بمقدار 212 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 208 ألف، تأتي هذه البيانات بعد تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وأظهر تقلص أعداد الوظائف الجديدة في ابريل إلى جانب ارتفاع البطالة متراجع متوسط الأجر في الساعة. 

على الرغم من توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فإن المتداولين على الذهب يتوخون الحذر بشأن القيام بتحركات كبيرة.ط، حيث ينتظر المتداولين تقرير التضخم الأمريكي الذي يصدر الأسبوع القادم وإذا شهد ارتفاع بأعلى من التوقعات فقد نشهد انخفاض أسعار الذهب من جديد إلى مستويات 2280 دولار للأونصة ومحاول كسر القاع السعري الذي تم تسجيله في هذه المنطقة عند 2277 دولار للأونصة. 

وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، يتوقع المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 66% تقريبًا لخفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية.. تفاصيل

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

مكشوف وقصير .. شاهد إطلالات اليسا بألبوم أنا سكتين يثير السوشيال ميديا

لماذا أودعت المحكمة المتهم بجريمة الطفلة جانيت مستشفى العباسية.. تفاصيل

أغرب ظاهرة.. نيران تتطاير في الهواء من دون توقف| فيديو

دعاء أول جمعة من ذي القعدة..كلمتان نبويتان من رددهما غفر جميع ذنبه

يوسف حمدي: الزمالك سيواجه نهضة بركان والتحكيم..وغياب "شلبي" مؤثر

عماد الدين حسين: مجهودات مصر لوقف العدوان نالت إشادات دولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

استشاري صدر يفجر مفاجأة عن مضاعفات لقاح "الأسترازينيكا"

طريقة عمل طاجن الباذنجان في الفرن

بعد أنباء رجوعهم.. صور تجمع ياسمين عبد العزيز والعوضي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-