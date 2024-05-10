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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: نجوم الفن فى عزاء والدة كريم عبد العزيز وصابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده بعد إصابته بالسرطان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

نيكول سابا تطلق أغنيتها الجديدة «خِلصت خلاص»

أطلقت النجمة نيكول قبل قليل أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.
 

تفاصيل حفل عمرو دياب في بيروت

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد نجاح حفله في أغسطس الماضي 2023 بـ لبنان.

 

ومن المقرر أن يقام حفل عمرو دياب، في بيروت يوم 15 من شهر يونيو المقبل، وذلك وفقًا لما نشره الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

تعرف على المكرمين بمهرجان إيزيس الدولي للمسرح

أعلنت الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيس مهرجان ايزيس الدولي للمسرح عن أسماء المكرمين في الدورة الثانية للمهرجان المقرر عقدها في الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري في عدد من مسارح القاهرة.

قالت لطفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة إن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة عبد العزيز التي تعتبر واحدة من أهم نجمات المسرح المصري، وقدمت العديد من الأدوار المهمة على خشبة المسرح في عروض مثل جواز على ورق طلاق والست هدى ودائرة الطباشير القوقازية وغيرها.

 

بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

 

حرص المطرب صابر الرباعي على توجيه رسالة للفنان محمد عبده بعد تعرضه للسرطان أثناء حواره مع صدى البلد.

وقال صابر الرباعي: أتمني لفنان العرب محمد عبده الشفاء العاجل وأنا عارف أن شخصيته قوة شخصيته أكيد هيتخطى المحنة اللى هتكون لحظية جدا، ويرجع للساحة الفنية عن قريب ونحتفل بالشفاء وبنجاحاته المستمرة.

 

طرح منذ قليل المطرب صابر الرباعي أحدث أغانيه بعنوان “الباشا” والتى تعتبر أولى أغاني صابر الرباعي فى موسم الصيف الحالى. 

 

مصطفى غريب يتسبب في إغلاق ميدان الإسماعيلية بسبب فيلم المستريحة

 

"شهد ميدان الإسماعيلية في منطقة مصر الجديدة تجمع عدد كبير من سكان المنطقة حول الفنان مصطفى غريب، أثناء تصوير مشاهد جديدة لفيلم 'المستريحة' المقرر عرضه في دور العرض السينمائي قريبًا، تم استئناف تصوير المشاهد بعد توقفه خلال شهر رمضان المبارك، بسبب انشغال بعض نجوم العمل بتصوير أعمال درامية أخرى."

 

نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز

 

بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجوم الفن على عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان فى مقدمة الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعمرو الليثي وأخرون.
 

 

لو هي كده | العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور صادم بعد اعتراف ياسمين

 

فاجأ الفنان أحمد العوضي كل جمهوره وجمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز برسالة أعلن فيها نفيه التام لخبر رجوعه لطليقته ياسمين عبد العزيز.

وبالرغم من أن كل الجمهور كان منتظرًا رد فعل غير ذلك وأخبارا سعيدة بعودة الثنائى خاصة بعد اعتراف ياسمين فى حلقة صاحبة السعادة بأنها تعشقه وأنه مش مجرد حب فقط إلا أن رسالة العوضي والتى نشرها على صفحته أكدت أن هناك كثيرا من التفاصيل التى لا يعلمها أحد، وتعتبر العائق الوحيد فى الرجوع.
 

 

وفاة والدة الفنانة يسرا اللوزي.. وهذا موعد الجنازة

 

توفيت منذ قليل، سوسن فؤاد المارديني، والدة الفنانة يسرا اللوزي، حيث أعلن ذلك شقيقها أحمد اللوزى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 

وكشف اللوزي عن موعد تشييع الجنازة، حيث يشيع الجثمان من مستشفى الأنجلو في الزمالك، ويصلى عليها عقب صلاة العصر غدا الجمعة بمسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، وتواري الثرى بمقابر عائلة آل اللوزي بالإمام الشافعي، على أن يقام العزاء بمنزل الفقيدة من يوم الجمعة إلى الأحد عقب صلاة المغرب.

 

 

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