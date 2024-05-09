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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجوم الفن على عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان فى مقدمة الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعمرو الليثي وأخرون.

 حرص عدد كبير من الفنانين علي المشاركة في تشيع جثمان السيدة سهير عبد العزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز ، بعد ان رحلت عن عالمنا أمس .

ومن ابرز الحضور الفنانة إلهام شاهين والفنانة يسرا ولبلبة والمخرج مروان حامد والفنان أمير كرارة ومصطفي شعبان ، ودخل الفنان كريم عبد العزيز في حالة بكاء شديدة ، كما انهارت شقيقته خلال تشيع الجثمان . 

 

قررت أسرة كريم عبد العزيز اقامة عزاء والدته التي رحلت اليوم بعد صراع مع المرض غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلا من يوم الجمعة.

حرصت نقابة المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى والدة الفنان كريم عبد العزيز، وصلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة - الشيخ زايد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة للدكتور اشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

قررت اسرة والدة الفنان كريم عبد العزيز منع تصوير الجنازة، وهو الأمر الذي شددوا عليه في إعلان الوفاة، حسبما جاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان.

وكتبوا:"إنا لله وإنا إليه راجعون ، انتقلت الي رحمة الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازة غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر.

 

وتابعوا:"ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمة الموت وذلك بناء علي طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء ..

عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز مسجد الشرطة اشرف زكي

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