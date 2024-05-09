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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نيكول سابا تطلق أغنيتها الجديدة «خِلصت خلاص»

صدى البلد

أطلقت النجمة نيكول قبل قليل أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

وكانت نيكول روجت لأغنيتها الجديدة صباح اليوم من خلال نشر البوستر الترويجي للأغنية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت أن أغنيتها الجديدة ستطرح في الثامنة مساء.

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*كلمات أغنية خلصت خلاص*

(كنت أعمل قد مابعمل)
ومافيش ولا حاجة عاجباه
ياما قابل حبي بلا مبالاة
كان لازم نطرده من قلبي
واقفل بالقفل وراه
ده الحب بلاه لو بالإكراه

دموعي مابقوش ينزلوا
بشوفه شفاف بهمله
احوالي بعده اتحولوا 
وللاحسن بكتير
برة من قلبي اترمي
والحب لو ليه محكمة
مشاعره تطلع كلها
كلها غش وتزوير

آه 
انا نسيته بلا رجعه مافيش ولا دمعة
هتنزل ع الاشكال دي
هانسي واعدي علي ايه هتعب قلبى ومخي يجيب ويودي 
بالنسبالي مابقاش موجود 
واعتذاره مرفوض مرفوض 
لو عاش عمره يعتذرلي هيخلص عمره ومش هيقضي 


ياما كنت بحذره
حبي كنز هتخسره
ارجع ايه بتهزروا 
لأ ده كان زمان 


كان فيه حب وموته
رجلي نساها سكته
ده الفراق كان رغبته
دلوقتي ليه ندماااان

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