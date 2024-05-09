كواليس أغنية "قولي أحبك".. محسن أحمد: لها قصة

قال المخرج محسن أحمد، مدير التصوير، إن الاستاذ عبد العزيز فهمي و الأستاذ شادي عبد السلام و أستاذ صلاح مرعي وأستاذ أنسي أبو سيف، كوكبة صنعت لنا أحد أهم الأعمال في تاريخ السينما العربية فيلم المومياء، مضيفا أن هذا الفيلم تم عرضه في الخارج بتميز شديد جدا.



وأضاف دكتور محسن، خلال برنامج "الخلاصة" المذاع علي قناة "المحور"، "انا استفدت جدا من بداياتي في العمل في الاعلام، الاعلام تملي بيبقي فيه تارجيت عند الشركة المنفذة للإعلان ازاي تنجح البرودكت اللي بتعمل عنه إعلان فانا تعاملت مع الفيديو كليب بهذا المنطق".



واستكمل محسن، قولي أحبك بالتحديد لها قصة انه كان مرششح لاخراج اغنية اخري "استاذ عمرو حبيبي يا نور العين"، مضيفا أن كان مرشح لاغنية من أشعار الشاعر الكبير نظار اباني تدعي من الي عينيك يا سيدتي قد سبقوني، "شعر جميل جدا وغنوه تكاد تكون عاملة زي كلاسيكيات الغناء الاوبرالي"، وهذا يكون صعب منه تحقيق التارجيت.



https://www.youtube.com/watch?v=gBjhjnKn8xw