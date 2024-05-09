عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل حفل عمرو دياب في بيروت

صدى البلد

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد نجاح حفله في أغسطس الماضي 2023 بـ لبنان.

 

ومن المقرر أن يقام حفل عمرو دياب، في بيروت يوم 15 من شهر يونيو المقبل، وذلك وفقًا لما نشره الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وسبق وأن أعرب الفنان عمرو دياب عن سعادته بإحيائه حفلًا غنائيا في دولة لبنان بعد غياب 12 عامًا، وذلك في تصريحات تلفزيونية، وقال: أنا اللي غلطان أني مابجيش، وحشتوني جدا جدا من زمان.

مصطفى غريب يتسبب في إغلاق ميدان الإسماعيلية بسبب فيلم المستريحة

بعد مشاركته في أسبوع النقاد بمهرجان كان .. صور من كواليس فيلم رفعت عيني للسما

وتسبب حفل عمرو دياب في إغلاق أهم شوارع بيروت، وذلك بسبب الاستعدادات الأمنية المشددة منذ صباح أمس لتأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل، الأمر الذي أدى لتكدس مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت.

طرح عمرو دياب، مؤخرًا أغنيات ألبومه الجديد مكانك، وعددها 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

برلماني: مطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وموقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

خدمات مميزة بوحدات المرور الإلكترونية

ما هو أجر التبكير لصلاة الجمعة.. وما حكم التخلف عنها 3 جمع؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

من العراق.. استهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضي المحتلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركاتو ناري.. الخطيب يحدد صفقات الأهلي الجديدة عقب نهائي أفريقيا

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

مبهر وخيالي.. نسرين طافش بفستان يثير الجدل

الليلة حلوة.. روبي بأربع إطلالات صيفية

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-