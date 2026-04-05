الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انخفاض يصل إلى 30%..رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار

أرشيفية
أرشيفية
شهد سوق الدواجن في مصر خلال الفترة الأخيرة تحولات ملحوظة، حيث تراجعت الأسعار بشكل كبير عقب انتهاء المواسم الاستهلاكية المرتفعة، وعلى رأسها شهر رمضان وإجازة عيد الفطر. 

هذا التراجع أعاد حالة من التوازن النسبي إلى السوق بعد موجة من الارتفاعات القياسية.

استقرار نسبي في الأسعار

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن سجلت حالة من الاستقرار خلال تعاملات  السبت، وذلك بعد انخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو 30%. 

ويأتي هذا الاستقرار كنتيجة طبيعية لانتهاء فترة الذروة في الطلب، والتي كانت قد دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الدواجن في المزرعة والأسواق

أوضح السيد أن سعر الفراخ البيضاء استقر في المزارع عند مستوى يتراوح بين 72 و73 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يصل السعر إلى المستهلك في الأسواق ما بين 85 و90 جنيهًا، وذلك وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وفيما يتعلق بالفراخ البلدي، فقد سجلت نحو 101 جنيه للكيلو في المزرعة، فيما تباع للمستهلك بسعر يصل إلى حوالي 111 جنيهًا، ما يعكس استمرار الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك النهائي.

أسباب التراجع في الأسعار

أشار السيد إلى أن الانخفاض الكبير في الأسعار يرجع إلى زيادة المعروض في السوق بالتزامن مع تراجع الطلب الموسمي، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستهلاك. 

كما أن وصول الأسعار سابقًا إلى مستويات تجاوزت 102 جنيه للكيلو ساهم في تقليل الإقبال، ما أدى إلى تصحيح الأسعار لاحقًا.

طبيعة السوق وتأثير المواسم

تعكس هذه التغيرات طبيعة سوق الدواجن في مصر، والتي تتأثر بشكل مباشر بالمواسم والعوامل المرتبطة بالعرض والطلب. 

فمع كل موسم استهلاكي مرتفع، ترتفع الأسعار، لتعود وتنخفض مع تراجع الطلب وزيادة الإنتاج، في دورة تتكرر بشكل سنوي.

وحذر من العواقب السلبية لانخفاض أسعار الدواجن بشكل حاد قبيل وبعد شهر رمضان.

 وأكد في حديثه لبرنامج “حديث القاهرة” أن هذا التراجع في الأسعار يهدد استقرار السوق ويدفع المربين إلى مواجهة خسائر قد تؤدي إلى خروجهم من منظومة الإنتاج، مما ينعكس بشكل غير إيجابي على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

تأثير خروج المربين على السوق

أكد الدكتور عبد العزيز السيد أن استمرار الأسعار في الانخفاض بشكل مفرط سيؤدي إلى خروج العديد من المربين من السوق. 

هذا الخروج الجماعي سيؤدي لاحقًا إلى ارتفاع الأسعار بسبب نقص المعروض في السوق، مما يسبب اختلالًا في توازن العرض والطلب.

 وقد يؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة في توفير الدواجن للمستهلكين، ويهدد استقرار السوق بشكل عام.

دور السماسرة في تقلبات الأسعار

أشار رئيس شعبة الدواجن إلى دور بعض السماسرة الذين يحددون أسعار الدواجن بناءً على طلب السوق بشكل غير مشروع.

 هذا التدخل في تحديد الأسعار يؤدي إلى رفعها بشكل مفرط أو خفضها بشكل غير منطقي، وهو ما يزيد من تقلبات السوق ويزيد من معاناة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

 الدكتور عبد العزيز السيد دعا إلى ضرورة وضع آلية منضبطة ومستقرة لتحديد أسعار الدواجن، بما يضمن استدامة الإنتاج وحماية الصناعة من التهديدات المستمرة.

الحاجة إلى وضع آلية ثابتة للأسعار
ودعا الدكتور عبد العزيز السيد إلى ضرورة وجود آلية محددة ومستقرة للأسعار تكون مبنية على أسس واضحة وعادلة. هذه الآلية يجب أن تحمي المربين من تقلبات السوق التي تهدد استمرارية العمل في القطاع، مع ضمان حماية مصالح المستهلكين عبر توفير الأسعار العادلة والمتوازنة.

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

