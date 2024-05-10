حريق هائل بمخزن شركة أدوية شهيرة بمنطقة العوايد في الإسكندرية

نشب قبل قليل، حريق هائل بمخزن شركة الإسكندرية للأدوية بمنطقة العوايد في نطاق حي المنتزه أول شرق المدينة، وتسبب الحريق في دخان كثيف بالمنطقة المحيطة بالشركة، وتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق.

نشب الحريق الهائل بداخل أحد شركات الأدوية بمنطقة العوايد شرق المحافظة، وسط وجود مسؤول وتنفيذ بالمحافظة ورجال الإطفاء.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإطفاء والإسعافات لمكان البلاغ، للمحاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع أي إصابات بشرية في الأرواح.

كانت غرفة عمليات حي المنتزه أول قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في شركة الإسكندرية للأدوية، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وتوجه مسؤولو الحي بصحبة سيارات الإطفاء والإسعاف وقوة أمنية لمكان الحريق.

وتبين أن الحريق في مخزن بالدور الثالث خاص بالتعبئة والتغليف، وأتت النيران على محتوياته، وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق المندلع ومعرفة أسباب الحريق.