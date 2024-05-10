رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

أكد أشرف عبد العزيز، محامي حسين الشحات نجم النادي الأهلي، أنه تفاجئ بوجود بيانات بشأن قضية محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، ضد الشحات، بأنه تم رفض كل طلبات الدفاع بعد حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 30 مايو الجاري.

وأوضح "عبد العزيز" في تصريحات تليفزيونية أن كل هذا الأمر غير صحيح مشيرًا إلى أن المحكمة لم تعلق على الطلبات سواء بالقبول أو الرفض موضحًا أن مثل هذه البيانات عد جريمة لتأثيرها على سير العدالة وعقبوتها الحبس.

وأشار محامي حسين الشحات إلى أن ما حدث هو خطأ جسيم أن يتم إصدار بيانات صحفية لا أساس لها من الصحة وتعاقب بالقانون مشيرًا إلى أن كل طرف قدم دفاعه ودون الصحفيون ذلك، إلا أن البيانات تعد مخالفة للقانون.

وأوضح "عبد العزيز" أن بيان نادي بيراميدز عن القضية يؤثر على سير العدالة مما يدفعه لتقديم بلاغ للنائب العام مشيرًا إلى أنه لا تعليق على أحكام القضاء ونصب نادي بيراميدز نفسه قاضيًا، وصاحب قرار.

وأختتم محامي الشحات" إلى أنه لا يجوز المساس بالعدالة وإصدار بيانات بشأن رفض طلبات الدفاع موضحًا أنه لا يعرف أي شىء عن القضية موضحًا أن صدور تلك البيانات أمر غريب.