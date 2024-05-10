برلماني: مطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وموقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الدول العربية بمقاطعة العلاقة مع إسرائيل حال قامت الأخيرة بإجتياح رفح الفلسطينية.

وقال إيمن محسب خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة "الحياة" أن لدى مصر والأردن موقف موحد وثابت تجاه القضية الفلسطينية وكذا الأمارات اتخذت موقف من العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب على قطاع غزة.

وتابع وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تتعامل بشفافية واضحة تجاه القضية الفلسطينية ورغم الأزمات الأقتصادية إلا أنها أكثر الدول التى ساهمت بمساعدات لقطاع غزة.

دعم فلسطين

وأكد الدكتور أيمن محسب أن مجلس النواب المصرى منعقد دائما من أجل دعم القضية الفلسطينية، ويوجد هناك تنسيق بين المجلس ووزارة الخارجية ولجان المجالس العربية، للتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.