أقوى موبايل 5G.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف متميز وسعر مفاجأة

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية، أحدث إصدارات سلسلة Realme GT، والذي يقدم مواصفات هواتف الفلاجشيب مقابل سعر أقل.

مواصفات ريلمي Realme GT Neo 6

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6، بشاشة منحنية كبيرة من نوع 8T LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة 1264 × 2780 بكسل، وتدعم معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع، وهي أعلي نسبة سطوع محلي تظهر في محتوى HDR وأقصى سطوع يدوي يبلغ 1600 شمعة في المتر المربع.



وتتميز الشاشة بنظام تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 2160 هرتز، الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2، وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع، وفتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Realme GT Neo 6

ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، على نظام كاميرا مميز بمستشعر رئيسي من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم تقنية تثبيت الصورة البصري OIS، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تضم مستشعر Sony IMX355.

وتحت الغطاء، يحتوي هاتف Realme GT Neo 6، على معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7+ Gen 3، ويقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت و1 تيرابايت، ويعمل الهاتف مع واجهة ريلمي Realme UI 5 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

Realme GT Neo 6

ويحزم هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، بطارية بسعة 5500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 120 وات، والذي يشحن البطارية بنسبة 50% خلال 10 دقائق فقط، وتدعي الشركة أن البطارية يمكنها الحفاظ على صحتها لأكثر من 4 سنوات.

Realme GT Neo 6

ويأتي الهاتف الذكي مزودا بميزات إضافية مثل مستشعر الأشعة الحمراء IR Blaster، ومحرك خطي على المحور X للتعليقات اللمسية، وتقنية NFC الشاملة للمدفوعات والاتصال، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS مزدوج التردد، ومقاوم للماء والغبار وفقت لمعيار IP65، ومستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، ومكبرات صوت استريو.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، باللون الأخضر والأرجواني والفضي، مقابل سعر يبدأ من 290 دولار (أي ما يعادل 13.7450 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.