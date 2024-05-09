عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أقوى موبايل 5G.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف متميز وسعر مفاجأة

Realme GT Neo 6
Realme GT Neo 6

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية، أحدث إصدارات سلسلة Realme GT، والذي يقدم مواصفات هواتف الفلاجشيب مقابل سعر أقل.

مواصفات ريلمي Realme GT Neo 6

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6، بشاشة منحنية كبيرة من نوع 8T LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة 1264 × 2780 بكسل، وتدعم معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع، وهي أعلي نسبة سطوع محلي تظهر في محتوى HDR وأقصى سطوع يدوي يبلغ 1600 شمعة في المتر المربع.

 

Realme P1 5G.. أحدث هواتف ريلمي يحصل على إصدار جديد

متشتريش موبايل وخلاص.. 5 ميزات ستجعلك تقتني هاتف ريلمي Realme C65

 

 


وتتميز الشاشة بنظام تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 2160 هرتز، الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2، وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع، وفتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Realme GT Neo 6

ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، على نظام كاميرا مميز بمستشعر رئيسي من نوع  Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم تقنية تثبيت الصورة البصري OIS، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تضم مستشعر Sony IMX355.

وتحت الغطاء، يحتوي هاتف Realme GT Neo 6، على معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7+ Gen 3، ويقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت و1 تيرابايت، ويعمل الهاتف مع واجهة ريلمي Realme UI 5 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

Realme GT Neo 6

ويحزم هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، بطارية بسعة 5500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 120 وات، والذي يشحن البطارية بنسبة 50% خلال 10 دقائق فقط، وتدعي الشركة أن البطارية يمكنها الحفاظ على صحتها لأكثر من 4 سنوات.

Realme GT Neo 6

ويأتي الهاتف الذكي مزودا بميزات إضافية مثل مستشعر الأشعة الحمراء IR Blaster، ومحرك خطي على المحور X للتعليقات اللمسية، وتقنية NFC الشاملة للمدفوعات والاتصال، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS مزدوج التردد، ومقاوم للماء والغبار وفقت لمعيار IP65، ومستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، ومكبرات صوت استريو.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، باللون الأخضر والأرجواني والفضي، مقابل سعر يبدأ من 290 دولار (أي ما يعادل 13.7450 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

Realme GT Neo 6
ريلمي Realme Realme GT Neo 6 ريلمي GT Neo 6 ريلمي جي تي نيو 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

إمكانات ممتازة وسعر رخيص.. مقارنة بين موبايل أوبو A1i 5G وريلمي P1 5G

سعره نزل 2600 جنيه.. خصم رهيب على موبايل سامسونج Galaxy A54

شبه آيفون والسعر مفاجأة.. ZTE تخطف الأنظار بهواتفها الجديدة

موبايلات قلبت الموازين.. مقارنة بين هواوي Pura 70 Pro و ريلمي 12 برو

بإمكانات مميزة وأداء جبار.. موبايل فخم من أوبو للطبقة المتوسطة

لو موبايلك شاومي.. ثغرات خطيرة تغزو هاتفك| احذرها

شوف موبايلك بينهم.. هواتف موتورولا Motorola المؤهلة لـ أندرويد 15

لو موبايلك مفيهوش مساحة.. واتساب يقدم ميزة عظيمة لأصحاب هواتف أندرويد

ترشيحاتنا

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

برلماني: مطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وموقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

خدمات مميزة بوحدات المرور الإلكترونية

ما هو أجر التبكير لصلاة الجمعة.. وما حكم التخلف عنها 3 جمع؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

من العراق.. استهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضي المحتلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركاتو ناري.. الخطيب يحدد صفقات الأهلي الجديدة عقب نهائي أفريقيا

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

مبهر وخيالي.. نسرين طافش بفستان يثير الجدل

الليلة حلوة.. روبي بأربع إطلالات صيفية

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-