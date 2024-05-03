Realme P1 5G.. أحدث هواتف ريلمي يحصل على إصدار جديد

طرحت شركة ريلمي Realme، مؤخرا هاتفها الجديد Realme P1 5G للبيع في السوق الهندية كنموذج للهواتف الذكية متوسطة المدى، ولكن بعد أيام قليلة من إطلاقه، تم الإعلان عن خيار تخزين جديد يعمل على ترقية سعة الذاكرة للمتغير الأساسي.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme P1 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت العلامة التجارية الصينية "ريلمي" عن خيار جديد بسعة 8 رام + 128 جيجابايت من هاتف Realme P1 5G في الهند، يباع بسعر 17499 روبية هندية (أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري).

وكانت ريلمي قد أطلقت Realme P1 5G، لأول مرة بخيارين للتخزين، بسعة 6 + 128 جيجابايت، و8 + 256 جيجابايت، حيث يبلغ سعر المتغير الأخير حوالي 18999 روبية (أي ما يعادل 10.900 جنيه مصري).

Realme P1 5G

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف ريلمي Realme P1 5G، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme P1 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7050، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

Realme P1 5G

ومن ناحية الكاميرا، تم تجهيز هاتف ريلمي Realme P1 5G، بإعداد كاميرا مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف ريلمي Realme P1 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة ريلمي Realme UI 5.0.

وتشتمل الميزات الأخرى في Realme P1 5G على منفذ USB-C في الجزء السفلي ومكبرات صوت استريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، ويتمتع الهاتف بالحماية ضد رذاذ الماء IP54.