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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخلاف الحما مع زوجته.. الابن يتخلص من والده أمام الأسرة بسكين مطبخ

المجنى عليه
المجنى عليه

وسط ذهول الأم وأشقائه قام شاب بطعن والدة عدة طعنات اوت بحياته بفارسكور بمحافظة دمياط. 

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط،  بلاغا يفيد بقيام شاب يدعى عبدالله  .ع .ا، ٣١ سنه بطعن والدة عبدلله .م.ا ٦٣ سنه نجار وصاحب محل دواجن بفارسكور وذلك إثر مشاجرة وقعت بين الاب وابنه بسبب زوجه الابن وشكوى الاب من معامله زوجه الاب وتكرارها للمشاحنات داخل منزل العائله،  فما من الاب أثناء معاتبه والده له إلا أن قام بالدخول إلى المطبخ واخذ سكين المطبخ وطعن الاب عدة طعنات متتاليه أكدت بحياته على الفور 

تم إلقاء القبض على الجانى  وسط زهول الاسرة واهالى المدينه وتم تحرير محضر بالواقعه وتم العرض على النيابه العامه للتحقيق في الواقعه، ونقل الجثه إلى مشرحه مستشفى فارسكور المركزى 

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