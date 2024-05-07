محافظ دمياط: كورنيش شاطئ البحر بمدينة رأس البر فى ثوبٍ جديد.. تفاصيل



كشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن خطة المحافظة لإعداد مشروع لتطوير كورنيش شاطئ البحر بمدينة رأس البر، بعد الحالة السيئة التى تعرض لها الممشى فى الوقت الحالى وتهالك أجزاء كبيرة منه ، والذى لا يتلائم مع مكانة المدينة على الخريطة السياحية

حيث وجهت " المحافظ " الشكر إلى القيادة السياسية على الموافقة بالتنفيذ والتى ستتم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفة أن الخطة الزمنية للتنفيذ ستبدأ عقب انتهاء موسم صيف ٢٠٢٤ وستنتهى قبل بداية موسم صيف ٢٠٢٥..

وأكدت " محافظ دمياط " أنه تم اليوم عقد اجتماع تنسيقى بحضور عدد من ممثلى الجهات المعنية لوضع مخطط التنفيذ ، وأشارت أن المشروع يتواكب مع رؤية المحافظة ومشروعات التطوير التى تشهدها مدينة رأس البر ، وبما يتماشى مع وجود أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا و منتجعات سياحية بها ومكانتها السياحية الأمر الذى جعلها مقصد للزائرين من داخل مصر وخارجها ..