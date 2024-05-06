إزالة 62 حالة تعدٍ على الثروة السمكية في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة ، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية و التصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب.

وأضافت محافظ دمياط، أنه تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط على مساحة ٦ أفدنة و٣ قراريط و٧ أسهم .

وأشارت الى وصول اجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة ٦٢حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالى مساحة ٤١٦٢ متر مربع و ١٥٢فدان و١٨ قيراط و١٠سهم ، علاوة على تنفيذ ١٨١ قرار إزالة بمساحة ١٦٤٧متر طولى و٨٤ متر مربع و ٦٦ فدان و٢٠ قيراط و١٩ سهم ..