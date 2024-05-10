عادل خطاب: فيروس كورونا أصبح مثل الأنفلونزا خلاص ده موجود معانا

‎قال دكتور عادل خطاب، استاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إن عندما حدثت الجائحة في 2020 و 2021 و 2022 كانت جائحة وإعدادا كبيرة وإصابات شديدة ورعاية مركزة و وفيات كبيرة

‎وأوضح خطاب، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "mbcمصر"، فيروس كورونا أصبح مثل الالفنونزه "خلاص ده موجود معانا وهيفضل موجود"، مضيفا أن من حين الي اخر سيظهر متحورات والخطورة وشدة المرض لم تصبح مثل قبل ولاكن الاعراض تتغير من متحور لاخر لاكن سيظل موجود.

‎وأستكمل خطاب، أن الفيروسات التنفسية سريعة التحور، مضيفا أن في النصف الأخير من شهر أبريل ابتدي النوع المتحور الجديد (flirt) يمثل 25% من إصابات كورونا وإيضا رصدو انه موجود في مياه الصرف الصحي.



https://www.facebook.com/share/v/5VJ7dPgRXkgik5iv/?mibextid=KsPBc6