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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مجتهدة ومريحة .. إياد نصار يتحدث عن أحدث تعاون مع دينا الشربيني

إياد نصار
إياد نصار

تحدث الفنان إياد نصار عن أحدث تعاون يجمعه بالفنانة دينا الشربيني فى مسلسل “إلا الطلاق”.

وقال إياد نصار خلال لقائه ببرنامج “عرب وود”: أنه يستمتع بالعمل مع الفنانة دينا الشربيني دائما لأنها إنسانة مجتهدة ومريحة .

وأضاف إياد نصار،  قائلا: أن مشاهدهم فى مسلسل “المواطن أكس” كانت كثيرة مقارنة بمسلسلي “أفراح القبة” و “موجة حارة”.

وشهد عرض مسلسل إلا الطلاق، حضور نجم المسلسل إياد نصار، والمخرج محمد بركة، والمؤلف الموسيقي تامر كروان، وباقي أبطال المسلسل: (يوسف رأفت، كريم ادريانو).

مسلسل إلا الطلاق

طرحت إحدى المنصات مسلسل “ إلا الطلاق ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان إياد نصار ، خلال الساعات الماضية .

 

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحها كاملة ، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة ، حول زوجين يتعرضان لحادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب .

مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي أبو ضيف وصفاء الطوخي.

إياد نصار

وكانت وزيرة التضامن الدكتورة نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كرمت الفنان اياد نصار عن دوره في مسلسل "صلة رحم" الذي عرض في رمضان الماضي.

وعبر إياد نصار، عن سعادته بالتكريم ووجهت الشكر للوزيرة نيفين القباچ، مشيرا الى اهتمامه بتقديم وسائل التوعية للجمهور.

مسلسل «صلة رحم» يناقش في إطار 15 حلقة قضية تأجير الأرحام ويظهر خلاله إياد نصار بدور طبيب تخدير.

«صلة رحم» بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وهو من تأليف هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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