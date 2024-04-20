إياد نصار يكشف تأثير شخصيته في صلة رحم على أبنائه

كشف الفنان إياد نصار تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية والاجتماعية، قائلا: لدي 3 أولاد وهذا الأمر صعب خصوصا مع الأم.

وأضاف الفنان إياد نصار خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأطفال الثلاث هم آدم ونوح وإبراهيم، معلقا: آدم شاهد وتفاعل مع مسلسل «صلة رحم».

دكتور حسام

وتابع قائلا: آدم كان متفاعل معايا خصوصا مع شخصية «دكتور حسام»، فأوقات كان بيتفاعل ويفصل بين إياد والدكتور حسام.

واستكمل إياد نصار قائلا: شخصية دكتور حسام لسه مأثرة عليّا كثيرا، وهناك طرق كثيرة للتخلص من تلك التأثيرات والخروج من الشخصية.