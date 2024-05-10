أخطر 15 مكانا بالعالم لا تفكر في زيارتها.. تعرف عليها

يعد السفر أحد أعظم متع الحياة، وكذلك تجربة رؤية الثقافات الأخرى وزيارة بعض العجائب الطبيعية في العالم، ولكن كما هو الحال مع أي نشاط، هناك بعض المخاطر المرتبطة بالسفر وليست جميع البلدان آمنة للزيارة. يمكن أن يكون ذلك لأي عدد من الأسباب مثل الاضطرابات السياسية، أو الحرب المستمرة، أو وقوع كارثة طبيعية مؤخرًا.

ومع ذلك، هناك بعض الأماكن التي يقول البعض إنه لا ينبغي زيارتها أبدًا بغض النظر عن الوقت من العام أو مدى أمان البلد، وهنا نستعرض بعض من تلك الأماكن والبلدان.

جزيرة الثعابين



جزيرة الثعابين بالبرازيل والمعروفة أيضًا باسم Ilha da Queimada Grande، كان آخر سكان موجودين على الجزيرة في أوائل القرن العشرين. وأفاد موقع أطلس أوبسكورا أن الجزيرة مسؤولة عن 90% من الوفيات المرتبطة بلدغات الثعابين في البرازيل.

بركان سينابونج



يعد بركان سينابونج في إندونيسيا بركانًا نشطًا شديد الخطورة يقع على هضبة كارو، وهو يقع على بعد حوالي 25 ميلاً من بحيرة توبا البركانية العملاقة، وقد ثار آخر مرة في يوليو 2021.

مثلث برمودا

يعد مثلث برمودا أحد أشهر الأماكن وأكثرها خارقة للطبيعة على هذا الكوكب، على مر السنين، اختفت مئات القوارب والطائرات دون أن يترك أثرا. غالبًا ما تعتبر النقاط الثلاث للمثلث هي ميامي وبورتوريكو وبرمودا.

بحيرة ناترون



تشتهر بحيرة ناترون في تنزانيا بقدرتها على تحويل الحيوانات إلى حجر بسبب سمية البحيرة،على الرغم من الخطر، تعتبر البحيرة مكانًا شائعًا للتزاوج لطيور النعام.

وادي الموت في أمريكا



يعرف وادي الموت بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه المكان الذي تم فيه تسجيل أعلى درجات الحرارة في تاريخ البشرية، غالبًا ما يُعتبر المكان الأكثر سخونة على وجه الأرض، فقد ارتفعت درجة الحرارة في المنطقة في العام الماضي إلى أكثر من 55 درجة مئوية.

منخفض داناكيل



منخفض داناكيل في إريتريا. وفقًا لموقع Brilliant فهو واحد من أكثر الأماكن حرارة وأقلها وجفافًا على هذا الكوكب، كما يوجد ضمن البيئة الحارقة سلسلة من البحيرات المالحة والينابيع الحمضية وبحيرات الحمم البركانية.

وادي الموت في روسيا

على الرغم من أنه يغطي مساحة صغيرة جدًا، إلا أن وادي الموت في روسيا يشتهر بعدد الحيوانات الميتة المتناثرة حوله، وهو يقع في شبه جزيرة كامتشاتكا، ويُمنع السياح من زيارتها لأن بركانًا مجاورًا ينبعث منه مزيج مميت من ثاني كبريتيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت.

حديقة ماديدي



حديقة ماديدي الوطنية في بوليفيا، هي جنة على الأرض، ولكنها مليئة أيضًا بالنباتات والحيوانات القاتلة التي يمكن أن تسبب ضررًا جسيمًا للغافلين، تم تأسيسها في الأصل في التسعينيات، ويجب على الزوار توخي الحذر الشديد عند زيارتهم.

جزيرة بيكيني

تشتهر جزيرة بيكيني أتول في جزر مارشال بالتجارب النووية التي أجريت في المنطقة في منتصف القرن العشرين خلال سباق التسلح النووي، ومن المستحيل أن يعيش الناس هناك لأن المياه الجوفية ملوثة من تلك الاختبارات.

كهف نايكا

يُعرف كهف نايكا الكريستالي في المكسيك أيضًا باسم كهف البلورات، حيث يقع الكهف في نايكا بولاية تشيهواهوا، ولا يُسمح للسائحين بدخول الكهف في أي وقت بسبب الحرارة والرطوبة العالية.



بركان كاواه

بركان كاواه إيجين في إندونيسيا في جزيرة جاوة، كما هو الحال مع البراكين الأخرى، ينصح بالحذر الشديد قبل الاقتراب من الحفرة أو المغامرة بها.

جبل واشنطن

جبل واشنطن جبل صعب التسلق. كما أنها مليئة بالمخاطر، وهو أحد أطول الجبال في الولايات المتحدة الأمريكية، الطقس وصعوبة التسلق والاستعداد السيئ كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى الوفيات على الجبل.

بحيرة نيوس

تقع بحيرة نيوس في الكاميرون في فوهة بركان، واشتهرت بما حدث في 21 أغسطس 1986، ففي ذلك اليوم، أطلقت البحيرة سحابة ضخمة من ثاني أكسيد الكربون اجتاحت المنطقة المحلية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

منطقة كغاري

تعتبر منطقة كغاري في أستراليا خطرة لعدة أسباب منها الفيضانات في البحر إلى جانب وجود أعداد كبيرة من أسماك القرش وقناديل البحر، كانت تُعرف سابقًا باسم جزيرة فريزر، وقد أعيدت تسميتها بشكل أساسي إلى اسمها التقليدي منذ بضع سنوات.

مملكة الفيلة

على الرغم من تسميتها على اسم حيوان بري، إلا أن مملكة الفيلة في تايلاند لم تكن مليئة بالفيلة، بل مليئة بالتماسيح العملاقة التي تتغذى على السياح، وفي عام 2016، تم إغلاقه بسبب خطورته.